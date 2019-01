Kabinet: in april maatregelen klimaatdoelen

Het kabinet komt in april met een pakket maatregelen om op korte termijn klimaatdoelen te halen. Het kabinet weet „wat we moeten gaan doen, maar nog niet hoe”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) in een eerste reactie op het nieuws dat Nederland eind volgend jaar onvoldoende de CO2-uitstoot zal hebben verminderd.

„We gaan alles eerst zorgvuldig in kaart brengen, we gaan alles op een rijtje zetten. Dat is geen eenvoudige opgave”, aldus de bewindsvrouw. Zij verwacht in april een „afgewogen pakket waar draagvlak voor is”.

Ze wilde geen mogelijke maatregelen noemen, zoals de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen. „Er zijn een heleboel maatregelen al genoemd. Daar gaan we nu niet op vooruitlopen. We gaan gewoon aan de slag.” Van Nieuwenhuizen wijst op een uitspraak van de rechter, die het kabinet verplicht de uitstoot terug te dringen: „We moeten het vonnis uitvoeren.”

In april zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten achter de rug.