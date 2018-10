Kabinet houdt vast aan strengere keuringen

De keuring voor arbeidsongeschiktheid wordt strenger, zodat werknemers minder makkelijk in een uitkering komen. Het kabinet blijft bij die afspraak uit het regeerakkoord, die 250 miljoen euro moet opleveren. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken maakte dat donderdag duidelijk in de Tweede Kamer. Hij staat wel open voor eventuele alternatieven van vakbonden en werkgevers, maar houdt vast aan de opbrengst van 250 miljoen.

De oppositie, van links tot rechts, ziet niets in het plan, dat ze als „asociaal” bestempelde. Ook de sociale partners voelen er niets voor. Overleg erover, dat ook gaat over loondoorbetaling bij ziekte, verkeert in een impasse.

Maar de regeringspartijen blijven het kabinet steunen. Ze wezen erop dat de instroom in de arbeidsongeschiktheidsregeling is gestegen met zo’n 15 tot 20 procent. Dat is volgens hen een probleem waarvoor de ogen niet mogen worden gesloten. Ook onderstreepten ze dat het kabinet extra geld wil uittrekken om arbeidsongeschikten te scholen en te begeleiden naar werk. De regeringspartijen riepen het kabinet wel op te zorgen dat het gesprek met de sociale partners weer op gang komt.

Volgens de oppositie wordt de stijging van het aantal arbeidsongeschikten mede veroorzaakt doordat de AOW-leeftijd geleidelijk omhooggaat. Daardoor moeten werknemers langer aan de slag blijven. Koolmees ontkende dit effect niet. „Ik loop er niet voor weg dat dit een vervelende maatregel is.”