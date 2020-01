Kabinet houdt vast aan missie in Straat van Hormuz

Hoewel de situatie in de regio rond de Perzische Golf „gespannen” en „veranderlijk” is, ziet het kabinet geen reden om de missie in de Straat van Hormuz terug te draaien. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Enkele partijen, waaronder regeringspartij D66, hadden om een nieuwe weging van de missie gevraagd.

Volgens het kabinet hebben zich de afgelopen weken „geen bijzondere incidenten” voorgedaan in de Perzische Golf, de Straat van Hormuz en de Golf van Oman. Ook hebben landen in de regio opgeroepen tot de-escalatie. De spanningen waren begin deze maand hoog opgelopen na de liquidatie van een Iraanse generaal door de VS. Iran bestookte daarna Amerikaanse bases in Irak.

Op 28 januari vertrekt het fregat Zr. Ms. De Ruyter voor zes maanden naar de Straat van Hormuz. De Europese missie staat onder leiding van Frankrijk. Verder hebben ook nog België, Denemarken en Griekenland materieel of manschappen toegezegd. Een aantal andere landen heeft politieke steun uitgesproken. De missie moet de vrije doorvaart garanderen en incidenten voorkomen.

Naast de militaire inzet, proberen de landen betrokken bij de maritieme inzet ook via diplomatieke weg de spanningen te verminderen. Met als doel dat voorkomen wordt dat missie verkeer geïnterpreteerd wordt, (regionale) dialoog en samenwerking met de landen in de regio, waar Iran en Saudi-Arabië al lang gezworen vijanden zijn.

De dreiging voor het marineschip schat het kabinet als laag in. Zr. Ms. De Ruyter blijkt slijtage aan een van de tandwielkasten te hebben, maar door het schip bij normaal gebruik niet op topsnelheid te laten varen zal dit geen problemen opleveren. Ook is een tijdelijke reparatie uitgevoerd. De vaarrestrictie levert geen operationele beperkingen op en heeft ook geen gevolgen voor de heen- en terugreis, aldus het kabinet.