Kabinet houdt vast aan Lelystad Airport als overloop Schiphol

Het kabinet houdt vast aan Lelystad Airport als overloop voor Schiphol, ook nu het door de coronacrisis veel langer kan duren voordat de luchthaven weer aan zijn maximale aantal vluchten komt. Uiteindelijk wil iedereen toch weer met het vliegtuig op vakantie en is het vliegveld in de Flevopolder alsnog nodig, denkt minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur).

Voorgaande crises hebben geleerd dat de luchtvaart altijd weer opkrabbelt, zegt Van Nieuwenhuizen. In de luchtvaartnota, die de kaders schetst voor de ontwikkeling van het vliegverkeer in de jaren tot en met 2050, wordt dan ook nog steeds gerekend op groei. Die wordt wel, zoals de minister al eerder bij herhaling liet weten, afhankelijk van verdere verduurzaming en beperking van de geluidsoverlast rond luchthavens.

Rekening houdend met de milieu- en klimaatdoelen waaraan de luchtvaartbranche moet voldoen, en met de verwachte technologische ontwikkelingen, wordt de groeiruimte voor de gehele Nederlandse luchtvaart geschat op 1 tot 1,5 procent per jaar. Maar Van Nieuwenhuizen benadrukt dat dit voorlopig niet aan de orde is, nu luchthavens door de coronacrisis vrijwel uitgestorven zijn en het kabinet miljarden moet uittrekken om KLM te redden.

Schiphol-topman Dick Benschop reageert positief op de aankondigingen vanuit Den Haag. Wat hem betreft kan er nu eindelijk begonnen worden aan het proces om de verdere groei van de luchthaven wettelijk te regelen. Dat Schiphol door toedoen van de coronacrisis waarschijnlijk op zijn vroegst pas in 2023 weer terug is bij zijn huidige plafond van 500.000 vluchten per jaar, is volgens Benschop geen reden om niet naar de toekomst te kijken.

Eerder was al duidelijk dat Schiphol met de huidige infrastructuur eigenlijk niet meer dan 540.000 vluchten per jaar veilig kan afhandelen. Die ruimte moet vooral worden benut voor verbindingen die belangrijk zijn voor de concurrentiekracht van de Nederlandse economie. Het gaat dan vooral om verre vluchten, maar ook om Europese routes die onontbeerlijk zijn om dat intercontinentale netwerk in stand te kunnen houden.

Vakantievluchten moeten uiteindelijk verkassen naar Lelystad Airport, houdt Van Nieuwenhuizen vol, al moet het voor kortere afstanden ook aantrekkelijker worden gemaakt om de trein of bus te pakken. In de Tweede Kamer stuit de opening van die luchthaven voor commercieel verkeer op veel verzet. Niet alleen de linkse oppositie, maar ook de coalitiepartijen D66 en ChristenUnie zijn erg kritisch.