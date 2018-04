Kabinet: Gemeenten hebben ruimte om overspelreclame te weigeren

Gemeenten hebben veel mogelijkheden om ongewenste reclame te weigeren. Vaak zijn lokale overheden zich daar nauwelijks van bewust. Dat concludeert de SGP op basis van een kabinetsbrief met antwoorden op schriftelijke vragen van de partij.

De SGP in de Tweede Kamer vroeg opheldering over de praktijken van ”sugardating”, omstreden websites die seksueel contact arrangeren tussen rijke mannen en studentes. Hier wordt soms juist in studentensteden voor geadverteerd in de openbare ruimte.

In de beantwoording schrijft staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid: „Ik onderken dat artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens overheden ruimte biedt om commerciële reclame te reguleren. Gemeenten zijn bevoegd om regels te stellen over reclame in de openbare ruimte. Voor zover voor dergelijke websites in de openbare ruimte wordt geadverteerd, kunnen gemeenten regulerend en zo nodig handhavend optreden.”

Harbers wijst er verder op dat klachten over reclame-uitingen kunnen worden ingediend bij de Reclame Code Commissie. „In de Nederlandse Reclame Code (NRC) zijn de regels vastgelegd waar reclame aan moet voldoen. De Reclame Code Commissie toetst of een bepaalde reclame-uiting voldoet aan de regels. In 96 procent van de gevallen worden uitspraken van deze commissie opgevolgd.”

De SGP zegt te hopen dat lokale partijen „deze kennis aangrijpen om overspelreclame en andere maatschappelijk onverantwoorde reclame op een assertieve manier aan te (laten) pakken”. „Dat gebeurt al in landen om ons heen, zoals eerder in Parijs en Brussel”, voegt de partij er aan toe.

SGP-partijleider Kees van der Staaij: „Het blijkt voor te komen dat colleges de gemeenteraad met een kluitje in het riet sturen. Dan wordt gezegd dat men de betreffende reclame niet kan aanpakken omdat die zou vallen onder de vrijheid van meningsuiting. Het is belangrijk dat lokale politici ervan op de hoogte zijn dat de nationale en Europese regels veel ruimte bieden om handelsreclame te beperken.”

In februari lieten burgemeester en wethouders van Goes nog weten reclames op straat die tot overspel aanzetten, niet te kunnen verbieden. Dit stelde het college toen in reactie op het voorstel van de raadsfractie SGP/ChristenUnie om een dergelijk verbod op te nemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De twee christelijke partijen vonden het bedenkelijk dat datingsites als Second Love, die getrouwde mensen aanzetten tot vreemdgaan in de openbare ruimte, reclame mogen maken. B en W van Goes stelden echter inderdaad dat handelsreclame valt onder de vrijheid van meningsuiting, zoals die in artikel 7 van de Grondwet is vastgelegd. Ook de advertentie-uitingen van Second Love vielen volgens het college onder die vrijheid.

In de begrotingsraad van Goes van afgelopen november wees voorzitter Johnny Lukasse van de SGP/CU-fractie erop dat reclame voor vreemdgaan in strijd is met de gezinswaarden waarvoor zijn fractie pal staat. „Wij zien het als onze taak om relaties te versterken”, zei hij. „Hiervoor moet aandacht zijn. Het kapot maken van relaties verdient wat ons betreft geen podium. Deze reclames passen daarom niet in een gezonde samenleving.” De partijen zeggen jongeren er tegen te willen beschermen.

Kees van der Staaij pleitte al in 2016 voor een verbod op spotjes van overspelsites. „Elke echtscheiding die we hiermee voorkomen is pure winst voor de kinderen die in het spel zijn”, zei hij toen.