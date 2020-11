Kabinet geeft negatief reisadvies tot half januari

Het kabinet vraagt mensen tot half januari niet op vakantie te gaan naar het buitenland. Volgens premier Mark Rutte geldt het negatieve reisadvies niet voor Caribisch Nederland, tenzij op een eiland code oranje geldt.

Het is niet verboden maar gaat om een dringend advies, zegt Rutte. Wat er na half januari mogelijk is, kan hij nog niet zeggen.

De premier wil niet dat mensen dit jaar het virus meenemen vanuit het buitenland, zoals begin dit jaar gebeurde. Toen raakten mensen onder meer besmet op skivakantie.

Een negatief reisadvies voor binnenlandse vakanties was niet wenselijk, zegt Rutte. Volgens hem moeten mensen zich ook kunnen ontspannen, bijvoorbeeld in een hotel of buitenhuisje. „Maar ga dan niet lopen dreutelen en maak niet eindeloos kleine ritjes.”