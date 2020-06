Kabinet geeft duidelijkheid over basisscholen en zomervakantie

Het coronacrisisteam van het kabinet buigt zich woensdag over de vraag of Nederland nog wat verder van het slot kan. Nederlanders krijgen te horen dat ze binnenkort weer makkelijker binnen Europa op vakantie kunnen, melden ingewijden. En de basisscholen krijgen uitsluitsel of ze volgende week inderdaad weer helemaal open mogen.

Met de zomer in het verschiet, kreeg het kabinet steeds meer vragen naar de mogelijkheden om op vakantie te gaan. Niet-noodzakelijke reizen worden nu nog ontraden. Dat maakt het vaak moeilijk om een reisverzekering te vinden of een vlucht te boeken. Vanaf 15 juni krijgen reizigers naar de meeste Europese landen alleen nog het advies bedacht te zijn op risico’s, zeggen Haagse bronnen.

De basisscholen maken zich intussen op om de laatste weken voor de zomervakantie nog even op volle toeren te gaan draaien. Nu krijgen kinderen nog halve schoolweken les. Maar het kabinet kondigde twee weken geleden aan dat ze vanaf komende maandag weer elke dag naar school mogen als de strijd tegen het virus dat toelaat.

De epidemie lijkt nog altijd uit te doven, dus de seinen staan op groen. Het kabinet wil echter ook meewegen hoe groot het gevaar is dat kinderen het virus oplopen en elkaar en volwassenen besmetten. Daarover kan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu mogelijk inmiddels meer zeggen.

De coronaploeg van het kabinet beraadt zich verder over de nertsenhouderijen waar het virus om zich heen grijpt. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en zijn landbouwcollega Carola Schouten hebben deskundigen om advies gevraagd. Ze overwegen ernstig om boerderijen te ruimen.