Kabinet geeft 50PLUS nog geen wisselgeld

Er komt voorlopig geen onderzoek naar de rekenrente voor pensioenfondsen, schrijft minister van Sociale Zaken Wouter Koolmees aan de Eerste Kamer. Oppositiepartij 50PLUS heeft haar steun voor de stikstofspoedwet van het kabinet voorwaardelijk gemaakt aan de toezegging dat zo’n onderzoek naar de rekenrente er komt.

Koolmees zegt eerst het pensioenakkoord te willen uitwerken, waarvoor „rust en ruimte” nodig is. Hij vraagt Martin van Rooijen, fractievoorzitter van 50PLUS in de senaat, zijn verzoek zo’n onderzoek te laten doen even in de ijskast te zetten.

Partijleider Henk Krol van 50PLUS zei in WNL Op Zondag dat de twee senatoren van 50PLUS de stikstofspoedwet zullen steunen, mits dit onderzoek er komt. In de Tweede Kamer stemde de partij gewoon voor de wet. Van Rooijen zelf laat overigens weten zich nog te moeten buigen over de wet. Hij zal er later een oordeel over geven.

De coalitie maakt zich niet zoveel zorgen om het dreigement van 50PLUS. De partijen moeten hoe dan ook op zoek naar draagvlak in de senaat, omdat ze daar sinds dit voorjaar hun meerderheid zijn verloren. De steun van alleen GroenLinks zou bijvoorbeeld genoeg zijn. Ook als alleen de PvdA met de coalitie mee stemt wordt de wet aangenomen.