Kabinet gaat geen reizigers repatriëren bij corona-uitbraak

Het kabinet gaat deze zomer geen vakantiegangers terughalen die in landen verblijven waar weer een uitbraak van het coronavirus is. „Repatriëren gaan we niet doen”, zei minister-president Mark Rutte na coronacrisisberaad van het kabinet. Hij maakte daar ook bekend dat reizen naar twaalf Europese landen vanaf 15 juni weer mogelijk wordt.

„Je weet dat er risico’s zijn bij reizen”, verklaarde Rutte. Reizigers moeten zelf proberen terug te keren als in hun vakantieland het virus weer opduikt. Het kan volgens de premier ook nog gebeuren dat er tijdens de zomer weer een negatief reisadvies komt voor streken of steden. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zal tijdens de zomer met wekelijkse updates komen over vakantielanden.

In het begin van de coronacrisis heeft het kabinet samen met de reissector en verzekeraars duizenden mensen opgehaald die in het buitenland waren gestrand.