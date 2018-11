Kabinet: Evaluatie abortuswet voortaan om de vijf jaar

De abortuswet zal in de toekomst periodiek eens per vijf jaar worden geëvalueerd.

In elke evaluatie zal daarbij aandacht worden besteed aan de beweegredenen van vrouwen om een zwangerschap te laten afbreken, zodat de hulp daar indien nodig op kan worden aangepast.

Die toezegging deden minister Hugo de Jonge en staatssecretaris Paul Blokhuis (beiden Volksgezondheid) maandag aan de SGP. De bewindslieden reageerden namens het kabinet op een initiatiefnota over abortus die de SGP eind 2016 had ingediend.

sgp

In de kabinetsbrief valt onder meer te lezen dat het kabinet-Rutte III voor een flink deel al tegemoet komt aan de voorstellen van de SGP. Zo wordt er de komende tijd jaarlijks bijna 7 miljoen euro uitgetrokken voor preventielessen in het onderwijs ter voorkoming van onbedoelde zwangerschappen. Om te waarborgen dat onbedoeld zwangere vrouwen keuzebegeleiding kunnen krijgen, heeft het kabinet ruim 2 miljoen per jaar beschikbaar gesteld.

Daarmee is volgens De Jonge en Blokhuis vooralsnog sprake van voldoende aanbod om een keuzehulpgesprek te voeren „voor elke vrouw die daar behoefte aan heeft.”

Extra maatregelen nemen zodat vrouwen nog uitvoeriger worden geïnformeerd over de mogelijke fysieke en psychische gevolgen van abortus zijn volgens de bewindslieden niet nodig. De Jonge en Blokhuis zien evenmin noodzaak om abortusartsen aan te sporen extra alert te zijn op signalen van dwang.

Het kabinet zegt nog niet te kunnen beoordelen of hulpverleners vrouwen voortaan extra moeten attenderen op andere opties dan het laten afbreken van een zwangerschap dan nu gebeurt. Ander beleid daaromtrent is mede afhankelijk van een nieuw evaluatierapport over de abortuswet dat eind 2019 wordt verwacht.

Het is volgens het kabinet onwenselijk om abortusklinieken aan te sporen verhullend taalgebruik bij het benoemen van het ongeboren leven achterwege te laten. „Sommige vrouwen kiezen zelf abstracte termen voor de vrucht als manier om zichzelf emotioneel te beschermen. Het is belangrijk dat we deze vrouwen hun eigen vorm gunnen om met de situatie om te gaan”, aldus de brief.