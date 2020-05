Kabinet erkent fout: nog geen fiat voor delen telecomdata

Het kabinet was te voorbarig toen het aankondigde gegevens van telecomproviders te willen gebruiken in de strijd tegen het coronavirus. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) had het plan nog niet goedgekeurd en het was nog niet voldoende uitgewerkt, erkent verantwoordelijk minister Hugo de Jonge. Hij gaat eerst de wet veranderen om zulke data tijdens een pandemie te kunnen opvragen.

De minister van Volksgezondheid schreef donderdag aan de Tweede Kamer dat hij „na overleg met de AP” de telecomproviders had gevraagd „hun data ten behoeve van de wetenschappelijke behoefte van het RIVM aan het RIVM ter beschikking te stellen”. De AP maakte daarop duidelijk dat de toezichthouder nog helemaal geen groen licht heeft gegeven. KPN, VodafoneZiggo en T-Mobile lieten weten dat ze nog geen enkel verzoek hadden ontvangen.