Kabinet en NAM oneens over vergoeding snel dichtdraaien gaskraan

Het kabinet en de energiebedrijven Shell en ExxonMobil, de eigenaren van het aardgasbedrijf NAM, zijn het niet eens geworden over een vergoeding voor het versneld dichtdraaien van de gaskraan. Eerder heeft minister Eric Wiebes (Economische Zaken) een veelbesproken voorschot van 90 miljoen euro betaald aan de NAM, maar over het uiteindelijke bedrag vragen de partijen een panel van onafhankelijke deskundigen een oordeel te vellen.

Het voorschot is betaald vanwege de inkomsten die de NAM misloopt doordat Nederland sneller stopt met de gaswinning in Groningen en de extra kosten die gepaard gaan met het gebruik van gasopslag Norg. Vorig jaar kondigde Wiebes aan dat de gaskraan al in 2022 dicht kan, in plaats van 2030 zoals eerst gedacht.

De Algemene Rekenkamer gaf het kabinet recent een tik op de vingers omdat dit bedrag niet genoeg was onderbouwd. Oppositiepartijen in de Tweede Kamer verwijten Wiebes bovendien het parlement buitenspel te zetten. De Kamer heeft budgetrecht, dus zou zo’n betaling moeten goedkeuren, zeggen zij.

Over het uiteindelijke bedrag dat aan de NAM wordt betaald voor misgelopen inkomsten, is onenigheid. Het kabinet vindt dat het geen aanvullende vergoeding is verschuldigd, schrijft Wiebes aan de Tweede Kamer. Terwijl Shell en ExxonMobil wel een compensatie eisen. Deskundigen gaan zich nu buigen over de vraag of een extra vergoeding billijk is. In de arbitrageprocedure moet ook worden besloten over een vergoeding voor de kosten voor het gebruik van gasopslag Norg tot zeker 30 september 2027. De gasopslag is nodig om de gaskraan dicht te kunnen draaien zonder dat daarmee de leveringszekerheid in gevaar komt in het geval van bijvoorbeeld een koude winter.