Kabinet en basisonderwijs eens over werkdruk

Het kabinet en het basisonderwijs zijn het eens over het tegengaan van de werkdruk. Omdat er nu een akkoord is over een plan, komt er ook eerder meer geld beschikbaar voor het verlichten van die werkdruk.

Vanaf het komende schooljaar gaat het om 237 miljoen euro extra, waar het kabinet het eerst nog bij 155 miljoen wilde laten. Een doorsnee school met 225 leerlingen krijgt na de zomer ongeveer 35.000 euro extra. Het geld om de taken van leraren te verlichten loopt op tot 430 miljoen in het schooljaar 2021/2022 en de jaren daarna. Dat is 65.000 euro voor een gemiddelde school.

„Het onderwijs heeft hier hard voor geknokt. We zijn blij met dit geld, dat werkdruk op basisscholen moet verminderen en dat gelukkig snel beschikbaar komt”, laten de scholen, vakbonden en minister Arie Slob (Basisonderwijs) weten.

De leerkrachten zelf krijgen een stem in de besteding van het geld. Dat moet garanderen dat het geld ook echt wordt uitgegeven aan de strijd tegen werkdruk, en niet aan bijvoorbeeld gebouwen of meubilair. Slob heeft er nu alle vertrouwen in dat het goed terechtkomt. Datzelfde geldt voor PO in Actie, waarin veel leerkrachten zich hebben verenigd.

Basisscholen verdelen op dit moment de taken voor volgend schooljaar. Ze kunnen daarbij nu dus rekenen met het beloofde extra geld en bijvoorbeeld extra juffen en meesters aannemen. Of een muziek- of gymleerkracht, een onderwijsassistent of een conciërge. Maar ze kunnen het geld ook bijvoorbeeld besteden aan automatisering, die leraren werk uit handen kan nemen.

„Met dit geld zijn niet alle problemen in het onderwijs als sneeuw voor de zon verdwenen”, erkent Slob. „Als we hier samen de schouders onder zetten, geloven wij dat leraren het verschil gaan merken in de klas.” Dat maakt een baan in het basisonderwijs ook aantrekkelijker, hopen alle partijen, zodat het dreigende lerarentekort minder ernstig uitpakt.

Een van de grieven van het actievoerende onderwijs is met het akkoord verholpen. Toch zetten de in het PO-Front verenigde actievoerders de aangekondigde estafettestakingen door. Ze willen ook verdere loonsverhoging maar Slob is niet van plan die eis in te willigen. In de noordelijke provincies gaan woensdag daarom toch veel scholen dicht.