Kabinet: Eerder optreden bij misstand school

Het ministerie van Onderwijs en de onderwijsinspectie moeten in uitzonderlijke situaties sneller kunnen ingrijpen op scholen.

Daarom gaat het kabinet een aantal wetten verruimen, zodat beide eerder in actie kunnen komen wanneer de onderwijskwaliteit of veiligheid op scholen in het geding is. Dat schreven de onderwijsministers Van Engelshoven (D66) en Slob (ChristenUnie) vrijdag aan de Tweede Kamer.

In de brief staat onder meer dat de bevoegdheid van een school om diploma’s af te geven in de toekomst al kan worden opgeschort bij een redelijk vermoeden van wanbeheer. Nu moet onomwonden vaststaan dat de deugdelijkheidseisen rond examens zijn geschonden.

Verder wordt de definitie over wanneer er sprake is van een zodanig wanbeheer dat ingrijpen op scholen is geboden, verruimd. Voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs wordt een nieuwe grond toegevoegd die ziet op het ernstig of langdurig verwaarlozen van de zorg voor de burgerschapsopdracht of de sociale veiligheid. Slob wil dit voornemen nader met de Kamer bespreken bij de behandeling van het wetsvoorstel Verduidelijking burgerschapsopdracht in het funderend onderwijs. Het is de bedoeling dat die wet komend najaar bij de Kamer wordt ingediend.

Het kabinet wil het verder mogelijk maken om deze scholen te sluiten als gevolg van „structurele strijd” met de burgerschapsopdracht of de sociale veiligheid. Dit is aan de orde wanneer eerder gegeven aanwijzingen wegens „het ernstig of langdurig verwaarlozen van de zorg voor de burgerschapsopdracht of de sociale veiligheid” onvoldoende soelaas hebben geboden en een school extremistisch of antidemocratisch gedachtegoed blijft verspreiden.