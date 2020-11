Kabinet dubt over corona en Kerst

Nog heel veel hoger dan ze moeten zijn, zei zorgminister De Jonge maandag over de coronacijfers. Het leek een waarschuwing: Bereid je maar voor op een sobere Kerst.

Gelukkig, de cijfers dalen. Daarover toonde De Jonge zich maandag zichtbaar opgelucht. Voorlopig is het kabinet daarmee gevrijwaard van nog meer beladen sessies in het Catshuis, waar dan knopen moeten worden doorgehakt over een avondklok en nog meer van dat soort forse maatregelen. De coronabewindslieden raakten daarover de afgelopen dagen zichtbaar verdeeld.

Misschien wel net zo lastig is echter de vraag die dezer weken aan de orde moet komen. En die het kabinet ook dinsdagavond na de persconferentie zal worden voorgelegd: in welk tempo kunnen de maatregelen worden teruggedraaid? Wat is het perspectief voor de feestdagen?

Waar de GGD’s tussen 3 en 10 november nog ruim 32 procent minder besmettingen registreerden dan de week ervoor wordt voor deze week een veel kleinere daling verwacht van ongeveer 18 procent. Maandag waren er nog 4873 nieuwe meldingen en werden er 29 nieuwe patiënten opgenomen op de ic. De signaalwaarde van maximaal 1200 nieuwe besmettingen per dag, vereist om weer te kunnen afschalen naar het lichtste alarmniveau van waakzaam, is nog lang niet in beeld. „Zo’n beetje in de tweede, derde week van januari”, zei Rutte vrijdag hoopvol.

Het beëindigen van de extra maatregelen die twee weken terug werden aangekondigd lijkt dan ook het hoogst haalbare. Concreet: musea, pretparken, dierentuinen, concertzalen en muziekpodia mogen weer beperkt open. Maar de horeca moeten de deuren in dat scenario nog gesloten houden en ook het dringende advies om thuis maximaal drie gasten per dag te ontvangen, blijft dan nog even van kracht.

Als echte versoepelingen op dit moment inderdaad pas vanaf half januari worden voorzien, is het zaak om Kerst en oud en nieuw „veilig” en „verstandig” te vieren, zei Rutte vrijdag. Het verwoorden van dat dilemma zal dinsdagavond waarschijnlijk ook de kern van de persconferentie zijn.

Oftewel, er komen zeker plannen voor de horeca, de cultuursector en de evenementenbranche om stap voor stap weer te kunnen toewerken naar een periode waarin alleen de basisregels van afstand houden, handen wassen en dergelijke gelden. En ja, wij mensen brengen de feestdagen nu eenmaal het liefst door in familie- en vriendenkring. Dat is de ene kant van het verhaal.

De andere: in Canada constateerden de autoriteiten tal van nieuwe besmettingsclusters, nadat burgers het advies om op 12 oktober Thanksgiving Day alleen thuis te vieren massaal negeerden en in grotere groepen bijeenkwamen. En toen het kabinet na de eerste lockdown de teugels te snel liet vieren, was de tweede golf veel sneller dan voorzien een feit.

Kortom, toch maar inzetten op een sobere Kerst, dan kan het over twee weken alleen maar meevallen; dat zou voor nu zomaar Ruttes voorzichtige aanmaning kunnen zijn.