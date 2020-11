Kabinet denkt aan avondklok voor probleemregio’s

Het kabinet houdt extra strenge maatregelen, zoals een avondklok, achter de hand voor regio’s waar de besmettingsgraad inzake corona hoog ligt en waar zich nog geen daling aftekent.

De regering heeft daarbij met name het oog op de veiligheidsregio’s Twente, Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland Zuid (het gebied rondom Dordrecht). Voor deze regio’s dreigt een regionale, volledige lockdown, met als concrete maatregel onder meer een avondklok, zei premier Rutte maandagavond op zijn persconferentie over de stand van zaken rondom Covid-19.

Bovendien wordt voor de komende twee weken voor het hele een „verzwaringspakket” van kracht, bovenop de gedeeltelijke lockdown die al geldt. De aanvullende maatregelen gaan woensdag om 22.00 uur in en gelden de komende twee weken. De al eerder door het kabinet genomen maatregelen blijven in stand tot medio december.

Van de nieuwe maatregelen, die ook te vinden zijn op de site van de rijksoverheid, zijn dit de voornaamste:

Thuis mogen maximaal niet meer drie maar slechts twee personen per dag worden ontvangen; binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal twee personen van verschillende huishoudens. Tot nu toe was dit vier.

Bij voltrekkingen van een huwelijk geldt een maximum van twintig personen; bij begrafenissen is het maximum dertig personen. Dit gaat overigens pas maandag 9 november in, zodat nu gepland staande begrafenissen nog in hun oude vorm kunnen doorgaan.

Alle publiek toegankelijke locaties moeten sluiten. Zoals musea, theaters, sexclubs, casino’s, bioscopen, pretparken, dierenparken, zwembaden en bibliotheken. Winkels, kappers en sauna’s blijven wel open.

Voor reizen geldt: maak en boek geen reizen naar het buitenland tot medio januari, tenzij strikt noodzakelijk. Vakantie en familiebezoek vallen niet onder noodzakelijke reizen.

Vakanties in het binnenland kunnen wel. Daarbij geldt: blijf, op bestemming aangekomen, zoveel mogelijk op dezelfde plek.

Ook reizen naar Caribische delen van het Koninkrijk is toegestaan. Voor een reis moet altijd het actuele reisadvies worden gecontroleerd.

Thuiswerken moet, nog sterker dan nu gebeurt, de norm zijn.