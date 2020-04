Kabinet buigt zich over advies om kind weer naar school te sturen

Het kabinet beslist dinsdag of het de deskundigen volgt die zeggen dat kinderen voorzichtig weer naar de basisschool en sport zouden kunnen. Of dat het de weerstand daartegen van sommige leerkrachten en ouders toch zwaarder vindt wegen.

De ministers die het meest betrokken zijn bij de strijd tegen het coronavirus, komen dinsdagmiddag opnieuw bijeen voor crisisberaad. Nu de druk op de ziekenhuizen wat lijkt af te nemen en veel van de strenge maatregelen aflopen, moeten ze beslissen of die in stand blijven of wat worden versoepeld. Wordt het dat laatste, dan zou dat voor het eerst zijn.

Daarbij voer het kabinet tot dusver op het kompas van de deskundigen in het zogeheten Outbreak Management Team. Die adviseren volgens ingewijden nu om kinderen weer voorzichtig naar de basisschool te laten gaan en te laten sporten. Door alle zomerevenementen zou een streep moeten, en de horeca zou nog wat langer dicht moeten blijven. Of de experts dat ook aanraden voor kappers en andere beroepen die moeilijk 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen, is onduidelijk.

Het kabinet neemt het advies van het OMT niet altijd over. Zo besloot het medio maart de scholen te sluiten, terwijl het team van vooral medici dat niet nodig vond. Het kabinet zwichtte toen voor de druk van leraren en ouders. Die zien het nu nog lang niet allemaal zitten om de basisscholen weer te openen.