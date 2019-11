Kabinet blijft zwijgzaam over stikstofcrisis

Leden van het kabinet houden nog de kaken op elkaar over de aanpak van de stikstofcrisis. Ministers Carola Schouten (Landbouw) en Stientje van Veldhoven (Wonen) wilden allebei dinsdag nog niet zeggen of er dinsdag een pakket met maatregelen komt.

„We zijn heel druk, en hopen er elke dag uit te komen”, aldus Van Veldhoven. „Maar soms zijn er weer nieuwe vragen. Momenteel is alles nog in beweging.”

Schouten zei dat het kabinet „een heel eind is”, maar zei ook „dat er geen deal is tot er een deal is. Naar alle onderwerpen moet goed worden gekeken”.

Bij het extra overleg schoven ook de fractievoorzitters van de coalitiepartijen weer aan. „Het is ongebruikelijk dat we op dinsdagochtend overleggen met de coalitie”, erkende D66-voorman Rob Jetten. „Maar we waren gisteren nog niet helemaal klaar, dus nu verder.”

Hoe lang de gesprekken nog gaan duren, daar wilde Jetten geen voorspelling over doen. Dat gold ook voor zijn collega’s Pieter Heerma (CDA) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie), hoewel die laatste wel „hoopt” er uiterlijk donderdag uit te zijn. Dan staat er een debat gepland over de stikstofcrisis.