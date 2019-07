Kabinet blijft erbij: Kaspersky taboe

Kaspersky Lab blijft taboe bij de rijksoverheid. Het Russische computerbeveiligingsbedrijf had het kabinet gevraagd zich te bedenken, maar minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ziet daar geen reden toe.

Het Rijk deed de antivirussoftware van Kaspersky vorig jaar in de ban omdat Rusland die zou kunnen gebruiken om te spioneren. Het kabinet raadde bedrijven die essentiële voorzieningen leveren of samenwerken met Defensie aan ook niet met Kaspersky in zee te gaan.

Dat besluit was niet goed onderbouwd en wekte door het ontbreken van voor iedereen geldende regels de schijn van willekeur, vindt Kaspersky. Het Russische bedrijf zegt bovendien zijn software sindsdien zo te hebben beveiligd, dat Nederland zich geen zorgen meer hoeft te maken.

Maar de tegenwerpingen hebben Grapperhaus niet op andere gedachten gebracht, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Hij blijft erbij dat door het gebruik van de Russische antivirussoftware de nationale veiligheid in het geding kan komen.