Kabinet blij met duidelijkheid Starbucks-deal

De regering is blij dat duidelijk is dat er geen regels zijn overtreden bij de belastingafspraken met Starbucks. „Deze uitspraak betekent dat de Belastingdienst Starbucks niet beter of anders heeft behandeld dan andere bedrijven”, reageert staatssecretaris van Financiën Menno Snel op het oordeel van het Gerecht van de EU dat geen sprake was van ongeoorloofde staatssteun.

Nederland en Starbucks waren in beroep gegaan tegen het besluit van de Europese Commissie dat ruim 25 miljoen euro moest worden teruggevorderd bij de koffieketen. Volgens Snel baseerde de commissie zich op een „niet-bestaand EU-zakelijkheidsbeginsel”, terwijl het oordeel volgens hem had moeten worden vastgesteld op basis van Nederlands recht.

„Het lijkt er op dat het Gerecht Nederland op dit punt geen gelijk heeft gegeven, maar oordeelt toch dat er geen sprake is van staatssteun, omdat in de ruling een zakelijke prijs is overeengekomen waardoor Starbucks niet anders behandeld wordt dan vergelijkbare bedrijven”, aldus Snel.

Starbucks verwelkomt de uitspraak. „Het oordeel maakt duidelijk dat belastingafspraken die Starbucks met de Nederlandse overheid maakte geen bevoordeelde behandeling inhielden. Starbucks betaalt al zijn belastingen, waar ze ook verschuldigd zijn”, aldus een officiële reactie.

Volgens Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) toont de uitspraak aan dat „de huidige EU-regels onvoldoende zijn om oneerlijke belastingregels aan te pakken”. Hij kondigt aan de nieuwe EU-commissarissen te vragen dit snel op te pakken.

Ook Oxfam Novib reageert kritisch. De uitspraak maakt volgens de organisatie duidelijk dat de EU „veel fundamenteler te werk moet gaan om belastingontwijking door bedrijven een halt toe te roepen. Want als grote bedrijven geen of te weinig belasting betalen, is er minder geld beschikbaar om te investeren in onderwijs of gezondheidszorg”.

De Europese Commissie kan nog in beroep gaan.