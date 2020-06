Kabinet bezorgd over geweld tegen demonstranten VS

De Nederlandse regering is bezorgd over het geweld dat de Amerikaanse autoriteiten gebruiken tegen anti-racismedemonstranten en journalisten. Maar het is aan de Amerikanen om een oordeel te vellen over hun president, zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken).

Het recht om te demonstreren „moet natuurlijk gewaarborgd” worden, „in Nederland, in de Verenigde Staten”, zei Blok in talkshow Op1. „Nederland kijkt dus ook met zorg naar het geweld dat daar gebruikt wordt, geweld ook nog tegen journalisten.”

Blok wil zich echter niet uitspreken over het optreden van de Amerikaanse president Donald Trump, die steeds hamert op ingrijpen met harde hand. „Daar geven de Amerikanen hun oordeel over. Het is hun president. Er zijn ook verkiezingen” in november, memoreert de minister.