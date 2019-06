Kabinet: betere bescherming arbeidsmigranten

De misstanden waarmee werknemers uit het buitenland te maken hebben, worden aangepakt. Het kabinet wil een einde maken aan de problemen met arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en huisvesting.

Zij zijn onacceptabel en schadelijk voor de reputatie van Nederland als beschaafd land, vindt de regering. Arbeidsmigranten zijn nodig, wordt benadrukt. Wil Nederland zijn huidige welvaart en economische groei kunnen vasthouden, dan moet Nederland ook zorgen dat het voor arbeidsmigranten aantrekkelijk is om onder goede voorwaarden hier te wonen en te werken.

Het is de bedoeling in samenwerking met gemeenten en andere betrokkenen de omstandigheden te verbeteren. Door bijvoorbeeld uitbreiding van de Inspectie SZW zijn meer controles mogelijk bij ondernemers om te kijken of ze het wettelijk minimumloon wel betalen. Ook de huisvesting wordt onder de loep genomen.

In Nederland werken ongeveer 400.000 arbeidsmigranten.