Kabinet bespreekt verlenging coronamaatregelen

Het kabinet buigt zich dinsdag over de vraag of het gros van de coronamaatregelen wordt verlengd tot na 6 april, en of er wellicht meer moet worden gedaan om de verspreiding van het virus in te dammen. Bronnen in Den Haag zeiden maandag al te verwachten dat een aantal maatregelen ook na 6 april zal gelden.

De crisiscommissie van het kabinet komt naar verwachting rond 16.00 uur bijeen. Daar zal ze het nieuwste advies van het zogeheten Outbreak Management Team (OMT) bespreken, een groep van experts onder leiding van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Aan het begin van de avond zal het kabinet Nederland bijpraten over de volgende stappen. Er zal het kabinet veel aan gelegen zijn om hier zo helder mogelijk over te communiceren. De vorige persconferentie, met vier ministers, zorgde voor nogal wat verwarring over de genomen maatregelen. „De communicatie had strakker gekund”, erkende Rutte later.

Onder andere eet- en drinkgelegenheden en sportclubs zijn vooralsnog tot 6 april gesloten. Hetzelfde geldt voor plekken waar zogenoemde contactberoepen worden uitgeoefend, zoals kappers en massagesalons. Alleen evenementen waarvoor een vergunning nodig is, zijn nu al tot 1 juni van de baan.

Scholen zijn ook ten minste tot 6 april dicht. Of die weer open kunnen, zal afhangen van een wetenschappelijk onderzoek naar de verspreiding van het virus onder en door kinderen, dat sinds 19 maart loopt. Als de uitkomsten van het onderzoek er 6 april nog niet zijn, zullen de scholen langer dichtblijven, zei minister Arie Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs) vorige week.