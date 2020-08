Kabinet bespreekt aanpak hernieuwde opmars coronavirus

Premier Mark Rutte bespreekt donderdag met de meest betrokken ministers hoe de hernieuwde opmars van het coronavirus kan worden gestopt. Zorgen zijn er vooral over studenten en over vakantiegangers die terugkeren uit risicogebieden. Na afloop geeft Rutte samen met ‘coronaminister’ Hugo de Jonge een persconferentie, de eerste in anderhalve maand.

Volgens Haagse bronnen overweegt het kabinet ernstig een streep te zetten door de introductieweken voor studenten. Gevreesd wordt dat de coronamaatregelen tijdens deze evenementen onvoldoende zullen worden nageleefd. De afgelopen weken bleken onder studenten meerdere coronabrandhaarden te zijn ontstaan.

Voor terugkerende vakantiegangers wordt volgens ingewijden mogelijk een teststraat ingericht op Schiphol. Daar kunnen reizigers zich dan vrijwillig en laagdrempelig laten testen. Voor terugkeerders uit risicolanden geldt een dringend advies om na terugkeer twee weken in quarantaine te gaan. Bij een goede uitslag kan die periode mogelijk worden verkort.

Het extra kabinetsberaad is ingepland omdat het aantal besmettingen met het coronavirus de afgelopen weken sterk is opgelopen. Daardoor nam ook de druk op kabinet om in actie te komen vanuit de Tweede Kamer toe. Met name de linkse oppositie is erg kritisch en verwijt Rutte een gebrek aan regie.