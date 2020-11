Kabinet benoemt weer ambassadeur in Suriname

Het kabinet heeft weer een ambassadeur in Suriname benoemd. Het is Henk van der Zwan die al sinds september tijdelijk zaakgelastigde in Paramaribo is.

Sinds 2017 weigert Suriname de Nederlandse ambassadeur. Dat gebeurde onder president Desi Bouterse. In juli trad de nieuwe president Chan Santokhi aan. Sindsdien zijn de banden aangehaald.

De benoeming is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag een „belangrijke stap in de hernieuwde relatie” tussen beide landen. Minister Blok bezoekt Suriname volgende week.

Begin deze maand kondigde de Surinaamse regering aan dat Rajendre Khargi de nieuwe ambassadeur voor Suriname in Nederland wordt.