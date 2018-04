Kabinet bekijkt verplichten koolmonoxidemelder

Het kabinet gaat bekijken of koolmonoxidemelders verplicht moeten worden in nieuwbouwwoningen en na renovatie. De melders kunnen levens redden. Ze waarschuwen voor het levensgevaarlijke gas dat kan ontstaan als een cv-ketel, geiser of kachel slecht werkt, of zich in een onvoldoende geventileerde ruimte bevindt.

Het kabinet reageert op een verzoek van de oppositiepartijen 50PLUS, GroenLinks en SP. Minister Kajsa Ollongren (Wonen) wil aan de hand van een onderzoek bekijken of een verplichting verstandig is. Ze benadrukt dat zij het probleem „aan de bron” wil aanpakken door een certificaat voor installateurs. Die moeten „ontzettend goed” omgaan met installaties om koolmonoxidevergiftiging te voorkomen.

Henk Krol (50PLUS) zegt dat koolmonoxide ook een sluipend gif is dat mensen ziek kan maken. „Het melden bespaart dus niet alleen levens maar ook ziektekosten”, aldus Krol. Volgens hem zijn de kosten voor de melders verwaarloosbaar.