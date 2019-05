Kabinet bekijkt opties hogere studierente

Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over de verhoging van de rente op studieleningen. In de Eerste Kamer kan het voorstel vermoedelijk niet op een meerderheid rekenen.

„Alle mogelijke opties worden verkend. Uiterlijk dinsdag zal ik de Eerste Kamer informeren”, zei minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) na de ministerraad woensdag.

Het kabinet wil de rente op studieleningen vanaf volgend jaar baseren op de tienjaarsrente in plaats van de vijfjaarsrente. De hogere renteopbrengsten moeten bijdragen aan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën.

De onafhankelijke senator Anne-Wil Duthler gaf dinsdagavond in de Eerste Kamer aan dat de minister bij haar de twijfels niet had weggenomen. Ook D66 liet weten „grote zorgen” te hebben over het wetsvoorstel. Dinsdag stemt de senaat over het plan. De kans is groot dat de minister het intrekt.