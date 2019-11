Kabinet bekijkt bijdrage missies EU en VN

Het kabinet is bereid een marineschip te leveren aan de Europese militaire missie Sophia tegen mensensmokkel vanuit Libië als daartoe weer besloten wordt. Verder wil de regering in 2021 of 2022 transporthelikopters aanbieden aan de VN.

Aan Operatie Sophia nemen tot 31 maart geen schepen deel. De opties voor deze missies worden in deze periode onder de loep genomen. De maritieme inzet is afgelopen maart al op verzoek van Italië opgeschort. De regering in Rome wilde niet meer dat opgepikte migranten op Italiaanse bodem zouden worden afgezet zolang ze niet worden verdeeld over de EU.

De bijdrage aan de VN maakt deel uit van het nieuwe rotatiesysteem van de EU-lidstaten. Hierdoor moet er meer zekerheid komen over militaire bijdrages aan de VN. De transporthelikopters zouden bijvoorbeeld ingezet kunnen worden in Mali. De VN-missie daar grote behoefte aan transporthelikopters.