Kabinet bekijkt aanpassing missie Afghanistan

Het kabinet onderzoekt de mogelijkheden om de bijdrage aan de missie in Afghanistan aan te passen. Daarbij wordt „nadrukkelijk” gekeken naar samenwerking met Duitsland.

Minister Ank Bijleveld (Defensie) sprak woensdag in Washington met haar Amerikaanse ambtgenoot James Mattis. Die vroeg haar opnieuw om extra troepen voor de missie Resolute Support.

Nederland heeft in Afghanistan ongeveer honderd militairen voor advieswerk. Dat gebeurt onder leiding van de Duitsers. Vorige zomer besloot het kabinet geen substantiële uitbreiding van de missie te willen.

De bijdrage aanpassen kan betekenen dat er andere eenheden heen gaan of ander materieel wordt gestuurd. De NAVO heeft eerder gevraagd om schaarse middelen (zoals helikopters) te sturen.

„Onze inzet in Afghanistan vergt nog altijd een langetermijnaanpak”, aldus Bijleveld in een verklaring na haar gesprek met Mattis. Over de aanpassing van de missie moet de politiek nog een besluit nemen.