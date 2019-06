Kabinet: ander kiesstelsel en Eerste Kamer

Het kabinet wil de Tweede Kamer op een andere manier gaan kiezen. Zo hoopt het de band tussen kiezer en gekozene te versterken, bevestigen ingewijden na berichtgeving van NRC.

Verantwoordelijk minister Kajsa Ollongren wil het gemakkelijker maken voor een kandidaat om niet op de slippen van zijn of haar partij, maar op eigen kracht in de Kamer te komen. Dat kan bijvoorbeeld met een districtenstelsel of door kiezers de mogelijkheid te geven te kiezen voor een partij of voor een kandidaat. Welk stelsel het wordt, moet nog worden uitgewerkt.

Ollongren komt in actie op aanbeveling van de staatscommissie die de werking van het parlementaire stelsel heeft onderzocht. Die stelde vast dat heel wat Nederlanders het gevoel hebben dat er niet naar hen wordt geluisterd en deed daarom een reeks voorstellen om de democratie te „moderniseren”.