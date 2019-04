Kabinet akkoord met twee milieuzones

Het kabinet gaat akkoord met een nieuw systeem voor milieuzones. Vanaf volgend jaar kunnen gemeenten dan kiezen uit twee milieuzones voor personen- en bedrijfsvoertuigen. Ze kunnen dieselauto’s weigeren die ouder zijn dan vijftien jaar of van twintig jaar en ouder.

Benzineauto’s houden wel toegang tot milieuzones, net als oldtimers. Ook mogen eigenaren van kampeerauto’s de milieuzone inrijden als ze daar wonen. Door milieuzones moet de lucht in steden schoner worden. De harmonisering was afgesproken in het regeerakkoord.

Verder komt er in het hele land dezelfde bebording voor milieuzones. Daardoor moet het duidelijker worden voor automobilisten. Nu hebben steden vaak nog hun eigen borden en regels. Hoe groot een milieuzone wordt, mogen gemeenten zelf beslissen. Gemeenten die al een milieuzone hebben moeten die aanpassen aan de nieuwe regels.