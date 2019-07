Kabinet: aanwijzing Lagarde juist verlopen

De aanwijzing van IMF-directeur Christine Lagarde als mogelijke nieuwe president van de Europese Centrale Bank (ECB) verloopt via de juiste procedure, bezweert het kabinet. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken reageert in een verslag over de informele EU-top waarbij Europese topbanen werden verdeeld op zorgen van de Tweede Kamer.

Coalitie- en oppositiepartijen waren ontstemd over de wijze waarop Lagarde naar voren is geschoven als opvolger van Mario Draghi. De SP sprak van „politieke tombola”, volgens GroenLinks is er een loopje genomen met de procedures. Ook het CDA vroeg om opheldering.

Omdat de keuze voor de Franse Lagarde nog onder „voorbehoud is van de nodige aanbeveling en adviezen”, is er volgens Blok gehandeld volgens de procedures.

Het antwoord van Blok stelt de Kamer, die om het verslag had gevraagd, niet gerust. SP-Kamerlid Renske Leijten houdt vast aan het feit dat gaat om een „politieke benoeming die schadelijk is voor de onafhankelijkheid van de ECB”. CDA’er Pieter Omtzigt stelt nadere vragen over het kabinet, omdat de benoeming meer uitleg behoeft. „Normaal vraag je eerst advies en niet nadat je precies een naam hebt vastgesteld”, zegt Omtzigt.

Eind oktober zwaait huidig ECB-baas Draghi af.