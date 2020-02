Kaag: vredesplan-Trump kon beter, maar we hopen op impuls

Het Amerikaanse vredesplan voor Israël en de Palestijnen is niet optimaal tot stand gekomen, zegt minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) op bezoek in roerig Palestijns gebied. Maar misschien wrikt het plan het vastgelopen vredesproces los. "We verwelkomen uit principe iedere impuls."

De Amerikaanse president Donald Trump werkte alleen samen met Israël aan het vredesplan. Terwijl het, zo leert Kaags ervaring als vredesonderhandelaar, beter is als alle partijen meespreken. De Palestijnse autoriteiten reageerden woedend op het eindresultaat en verklaarden met Israël noch de Amerikanen verder te willen praten.

Kaag, die de afgelopen dagen zowel Israël als de Palestijnse gebieden bezocht, heeft niet de indruk dat de Palestijnen Europa verwijten dat het niet meer afstand van de Amerikaanse voorstellen heeft genomen. Nederland en andere Europese landen houden de ruimte voor "vertrouwenwekkende" hulp om bijvoorbeeld de zieltogende Palestijnse economie te helpen. En ook al wekken politieke kopstukken soms een andere indruk, "achter de schermen en op lagere niveaus gaan de gesprekken gewoon door".

Afstand nemen is ook helemaal niet aan de orde, zegt Kaag. "Nederland en Europa houden gewoon vast aan hun positie. En alles is erop gericht de partijen weer aan de onderhandelingstafel te krijgen."

Kaag bezocht ook de Gazastrook, als eerste Nederlandse minister in vijf jaar. De afgelopen dagen waren er geregeld aanvallen over en weer, maar de minister trof Gaza "tamelijk rustig" aan. Ze sprak "behoorlijk verdrietige" bewoners, maar was verrast door de goede moed en de gemotiveerdheid die ze ook vond. "Maar alleen een vredesproces kan echte hoop bieden."