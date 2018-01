Kaag steunt plannen VN-topman

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) reist zondag naar New York voor overleg met VN-topman António Guterres. Kaag steunt de plannen van de Portugees om het ontwikkelingsbeleid van de Verenigde Naties te hervormen.

Nederland is sinds begin dit jaar tijdelijk lid van de VN-Veiligheidsraad. In dat kader zal Kaag ook een bijeenkomst hebben over het voorkomen van conflicten. Dat is een van de zaken waarop Nederland zich richt tijdens het een jaar durende lidmaatschap van de Veiligheidsraad.

Daarna reist de minister door naar Washington. Naast overleg met de baas van de Wereldbank ontmoet ze daar ook de Amerikaanse minister van Handel, Robert Lighthizer. President Donald Trump heeft het niet zo op handelsakkoorden en legt meer nadruk op een protectionistisch beleid. Kaag zal volgens haar ministerie in het gesprek met Lighthizer onder meer naar voren brengen dat Nederland een groot voorstander is van multilaterale handelsverdragen.