Kaag somber over Syrische vluchtelingen

Minister Sigrid Kaag van Ontwikkelingssamenwerking schetst een somber beeld van de Syrische vluchtelingen in eigen land en de regio. „Ik kan uit de conferentie van vandaag niet veel optimisme proeven”, zei ze na afloop van de derde donortop voor Syriërs in Brussel, georganiseerd door de EU en de Verenigde Naties.

Meer dan 10 miljoen Syriërs zijn op de vlucht geslagen. „De noden worden steeds groter. De mensen die worden opgevangen zijn er alwéér een jaar langer. De armoede gaat omhoog, kinderen zijn nog steeds niet op school. Dus de problemen stapelen zich op”, aldus de bewindsvrouw.

Kaag sprak van „een heel somber perspectief als je wil denken over de toekomst, wanneer terugkeer wél mogelijk is. Maar ik ben wel blij dat wij ons steentje kunnen bijdragen, want het gaat om mensen.”

Volgens de VN is dit jaar bijna 4,9 miljard euro nodig voor Syrische vluchtelingen in de regio en 2,9 miljard euro voor hulp binnen het land, maakte VN-chef voor humanitaire hulp Mark Lowcock bekend. Voor dat laatste draagt Nederland jaarlijks 15,5 miljoen euro bij, via de VN en het Rode Kruis. Daarnaast is dit jaar in totaal 100 miljoen beschikbaar voor Syriërs in Jordanië en Libanon. En voor vluchtelingen in Turkije nog eens 46,5 miljoen.