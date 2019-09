Kaag pleit voor nuance, en kraakt Hoekstra

Minister Sigrid Kaag (D66) heeft zaterdag in een toespraak opgeroepen tot meer nuance in het politieke midden. Daarbij uitte ze, zonder zijn naam te noemen, ook kritiek op collega-minister Wopke Hoekstra van het CDA.

Het thema van Kaags toespraak in het Rijksmuseum was ‘tolerantie’. Daarbij beschreef ze verschillende vormen van intolerantie, en hoe ermee om te gaan. „Dat de extremen in de politiek dit niet doen, dat snap ik. Hoe verdrietig het ook is. Maar dat de nuance soms ook in het midden verdwenen lijkt, baart mij zorgen.”

Hier verwees Kaag naar politici die stellen dat „de wederkerigheid bij nieuwe Nederlanders ontbreekt”, een directe verwijzing naar een recente speech van minister van Financiën Wopke Hoekstra, die als een van de mogelijke toekomstige leiders van het CDA geldt. Kaag zelf wordt genoemd als mogelijk leider van D66.

Ze haalde ook een voorbeeld aan uit Hoekstra’s toespraak, van een niet-westers stel bij de huisarts dat geen hand wil schudden en waarvan de man het woord voert. Het stuit Kaag „tegen de borst, maar ik zal het niet gebruiken als het bewijs dat het met de wens van de hele groep erbij te horen niet goed gaat.”

Maar Kaag ziet wel grenzen. Salafistische koranscholen waar kinderen wordt verteld dat andersdenkenden de doodstraf verdienen „is onder geen enkel beding acceptabel”.