Kaag over Marokko: het is een agendakwestie

Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) is tot dusver niet in Marokko geweest om te praten over het terugsturen van asielzoekers, omdat dat agendatechnisch nog niet is gelukt. Dat zei minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking).

Broekers-Knol kreeg donderdag felle kritiek uit de Kamer te verduren. Ze zei dat een bezoek dat ze aan Marokko wilde brengen over het terugsturen van uitgeprocedeerde Marokkaanse asielzoekers, er niet van gekomen is omdat ze daar „niet de juiste mensen te spreken zou krijgen”. Dat signaal had ze via het ministerie van Buitenlandse Zaken vernomen.

Kaag zegt nu dat het een „hele simpele agendatechnische kwestie is”, niet een kwestie van onwil aan Marokkaanse zijde. „Ik weet zeker dat het een planningskwestie is”, aldus Kaag.

Maar Broekers-Knol zei in het debat donderdag niets over volle agenda’s of botsende planningen. „Ik kan er als toerist heen, maar ik krijg de minister niet te spreken. Daar wordt aan gewerkt”, zei ze in eerste instantie. Ze kwam er aan het einde van het debat nog op terug. „Ik wil graag naar Marokko om te praten over terugkeer. De inschatting was dat ik bij het bezoek niet de juiste mensen te spreken zou krijgen, dat heb ik via Buitenlandse Zaken vernomen.”

Volgens Broekers-Knol worden er nu „samen met Buitenlandse Zaken diplomatieke stappen gezet. Als ik morgen hoor dat het zin heeft om te gaan, zit ik bij wijze van spreken overmorgen in het vliegtuig.”

Marokko reageert verbaasd op de uitlatingen van Broekers. De regering in Rabat is helemaal niet gevraagd Broekers te ontvangen, zegt de Marokkaanse ambassade. Of ze welkom zou zijn als ze daarom zou vragen, wil de ambassade niet zeggen.