Kaag neemt stappen na misstanden Oxfam

Minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) neemt stappen na misstanden van de Britse tak van Oxfam. Ze wil in contracten met hulporganisaties protocollen over integriteit opnemen. Die afspraken moeten er onder meer voor zorgen dat geld kan worden teruggeëist bij wantoestanden.

Dat zei de bewindsvrouw in de Tweede Kamer. Medewerkers van Britse Oxfam waren in 2011 op Haïti bij seksfeesten met jonge prostituees. Kaag heeft de Nederlandse tak, Oxfam Novib, om opheldering gevraagd.

Kaag noemde de gebeurtenis op Haïti ,,totaal onacceptabel". Op de vraag van de PVV of zij voor een beroepsverbod is voor leden van hulporganisaties die bij dergelijke wantoestanden betrokken zijn, zei Kaag dat haar ,,emotionele reactie ja is". Maar ze moet dat eerst verder uitzoeken.

De protocollen in de contracten moeten naast financiële fraude ook gaan om zaken als seksuele misstanden. Als dat dan gebeurt, kan een organisatie worden aangesproken op contractbreuk en kan geld worden teruggevorderd, aldus de minister. Ze gaat ook met de sector overleggen. ,,Het zijn er altijd een paar die het verpesten voor de rest", aldus Kaag.