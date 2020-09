Kaag met ruim 95 procent gekozen tot nieuwe leider D66

Zoals verwacht is Sigrid Kaag met een overweldigende meerderheid gekozen tot de nieuwe politiek leider van D66. Ze kreeg 95,7 procent van de stemmen, tegenover 3,1 procent voor haar uitdager, de in China woonachtige Ton Visser. De overige 1,2 procent stemde blanco.

De 58-jarige Kaag is de leden van D66 „dankbaar voor het vertrouwen”, zegt zij. „Het is een voorrecht politiek leider te zijn van onze mooie en dynamische partij.” Bij haar kandidaatstelling liet zij al weten dat zij de de verdeeldheid in de samenleving wil doorbreken. Daarnaast wil zij dat de rol van Nederland in Europa wordt versterkt.

Visser heeft nooit de verwachting gehad het leiderschap van de partij binnen te slepen. „Sigrid is beter dan ik, dat weten we allemaal”, zei hij op een bijeenkomst in Nijmegen. Op bijna alle punten is hij het met Kaag eens. Hij vindt wel dat de partij een bredere basis moet krijgen.

Bij de digitale lijsttrekkersverkiezing brachten ruim 11.500 D66-leden hun stem uit. Dat is bijna de helft van alle stemgerechtigde leden. „Deze opkomst geeft aan wat voor enthousiasme er in de partij is”, aldus voorzitter Anne-Marie Spierings. Zij zegt uit te kijken naar de samenwerking met Kaag „om D66 bij de komende verkiezingen de grootste partij te maken”.