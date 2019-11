Kaag krijgt steun voor verantwoord ondernemen

Het pleidooi van minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen op de Europese agenda te zetten, heeft in Brussel een „mooie ontvangst” gekregen. Verscheidene lidstaten, waaronder grote als Frankrijk, Zweden en Spanje, steunen het initiatief, zei ze na afloop van een vergadering met haar EU-collega’s waar ze een notitie over goed ondernemersgedrag presenteerde.

Nederland wil, nu een nieuwe Europese Commissie op het punt van aantreden staat, dat het thema breed wordt opgepakt. Volgens Kaag loopt Nederland voorop in Europa met maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). „Kijk naar Tony ‘s Chocolonely”, zei ze over het duurzame chocolademerk.

Sinds dit najaar bestaan in Nederland vrijwillige afspraken in verschillende sectoren met ondernemers over mvo. Volgend jaar worden de effecten daarvan geëvalueerd. Ook andere landen, waaronder Duitsland en Denemarken, zijn bezig met wetgeving. „Iedereen erkent dat dit onderwerp speelt”, aldus de D66-bewindsvrouw.

In de notitie stelt het kabinet dat de EU-landen een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid hebben. „Het handels- en investeringsbeleid van de EU moet reageren op de zorgen van burgers over de duurzaamheid van de internationale handel.”

Kaag zegt op te trekken met een groep lidstaten om het onderwerp „op de Europese agenda te krijgen en te houden en ook concrete voorstellen in te dienen”. „Dit zijn trage processen maar als er politieke wil is denk ik dat het snel genoeg concreet kan worden. Het is nu de tijd, dat hoor je zowel van consumenten als producenten, om het beter te gaan doen”, aldus de bewindsvrouw.

Ondernemers moeten zich volgens de notitie verantwoordelijk gedragen. Kaag: „Het gaat erom om op een economische slimme manier om te gaan met duurzaamheid, met een eerlijk en leefbaar loon, kwaliteit.” In de notitie staat ook dat ondernemers mensenrechten in het buitenland, ook waar de rechtssystemen minder zijn ontwikkeld, moeten eerbiedigen. Zakendoen mag niet ten koste van het milieu gaan.