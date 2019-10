Kaag: Impact heffingen op NL nog onduidelijk

Nederland zal vermoedelijk niet veel merken van de nieuwe importheffingen die de VS deze maand op Europese goederen willen invoeren. Toch waakt minister Kaag voor teveel optimisme. De precieze impact van de heffingen laat ze uitzoeken, zei de minister donderdag.

Goudse en Edammer kaas uit Nederland staan niet op het lijstje van Trump om extra te worden belast. Alleen als deze kaassoorten afkomstig zijn uit Duitsland, Spanje of het Verenigd Koninkrijk, geldt de verhoogde importheffing. Dit zorgde donderdag voor opluchting bij Nederlandse kaasboeren. Minister Kaag waarschuwt echter dat het veel te vroeg is om te juichen.

„We zijn nog steeds aan het uitzoeken, samen met het ministerie van Landbouw, of bepaalde vormen van Nederlandse kaas getroffen worden. Het is niet helemaal duidelijk”, aldus de bewindsvrouw. „Het is allemaal heel specifiek.”

Hoewel de Goudse en Edammer kaas de dans lijken te ontspringen, betekent dit niet dat de gehele Nederlandse kaassector buiten schot blijft. Zo staan gewone kaas en smeltkaas wel op het lijstje van Trump. Uit data van de VN blijkt dat de VS in 2018 voor zo’n 90 miljoen dollar (82 miljoen euro) kaas uit Nederland importeerden.

De Wereldhandelsorganisatie (WTO) gaf de Amerikaanse regering woensdag toestemming om strafheffingen op te leggen op 7,5 miljard dollar (6,83 miljard euro) aan EU-goederen als vergelding voor illegale Europese subsidies voor vliegtuigbouwer Airbus. De Europese Commissie heeft de hoop echter nog niet verloren om alsnog met de VS tot een overeenkomst te komen waarmee het onderlinge conflict zou kunnen worden opgelost.

Maar mochten de VS weigeren het handelsconflict rondom vliegtuigbouwer Airbus op een aanvaardbare manier op te lossen, dan staan Frankrijk en de EU klaar om sancties op Amerikaanse goederen in te voeren. Dat zei de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire donderdag. „Als de Amerikanen de uitgestrekte hand van Frankrijk en de EU afslaan, staan we klaar om met sancties te antwoorden”, verklaarde hij.

Producten uit Duitsland, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk worden het zwaarst door de nieuwe importheffingen getroffen. Deze “Airbus-landen” hebben de meeste steun aan de vliegtuigfabrikant gegeven.