Kaag haalt economische banden aan in Ankara

Het kabinet wil de handel met Turkije intensiveren. Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel) is daarom woensdag in Ankara met vertegenwoordigers van tien grote Nederlandse ondernemingen.

Turkije heeft ook belang bij sterkere economische banden. Het land kreeg vorig jaar te maken met een valutacrisis. De Turkse lira verloor 30 procent van zijn waarde. De afgelopen kwartalen kromp de Turkse economie en de inflatie stond in juli op ruim 16 procent.

De Turkse export naar Nederland kende vorig jaar een flinke groei, maar er werd flink minder ingevoerd uit Nederland dan een jaar eerder. De zwakke lira helpt de Turkse export. Het handelsvolume tussen beide landen bedroeg in 2018 volgens het CBS zo’n 9 miljard euro.

Nederland en Turkije spraken in 2014 af om regelmatig op ministerieel niveau te praten over handel. Maar door politieke en diplomatieke onmin is daar weinig van terecht gekomen. Het bleef bij een bijeenkomst in Scheveningen in april 2016.

Sinds vorig jaar zomer werken beide landen aan herstel van de betrekkingen en is het idee van de handelsbijeenkomsten weer opgepakt. Kaag praat er in Ankara over met haar collega Ruhsar Pekcan. Op economisch gebied is voor beide landen nog winst te halen. Op politiek vlak blijven de verschillen namelijk heel groot.