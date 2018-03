Kaag: EU mag zich niet uit elkaar laten spelen

De Europese Unie moet zich niet uit elkaar laten spelen en als één blok optrekken tegen de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. Het zou funest zijn als Europa zich uiteen laat drijven, waarschuwt minister Sigrid Kaag van Buitenlandse Handel. „Dan dreigt er een chaos binnen de EU”, zei ze desgevraagd voor het begin van de ministerraad.

De Amerikaanse president Trump besloot donderdagavond tot een invoerheffing van 25 procent op staal en 10 procent op aluminium. Dat is slecht nieuws voor bijvoorbeeld Tata Steel in IJmuiden. Kaag noemt de situatie „ernstig”. Ze vreest voor een kettingreactie die kan uitmonden in een handelsoorlog, al neemt ze dat woord nu liever nog niet in de mond.

„We hebben nog vijftien dagen” voor de heffing ingaat, zegt Kaag. „Die gebruiken we goed. We moeten kijken waar de ruimte zit” in het plan van Trump. Die opperde bijvoorbeeld dat bondgenoten kunnen worden gespaard.