Kaag: 1 miljoen voor slachtoffers Sulawesi

Het kabinet maakt 1 miljoen euro vrij voor hulp aan de slachtoffers van de tsunami op het Indonesische eiland Sulawesi. Dat geld wordt wordt beschikbaar gesteld aan het Rode Kruis, laat minister Sigrid Kaag (Ontwikkelingssamenwerking) weten.

Het is bedoeld voor onder meer voedsel, tenten, water, medische en psychosociale hulp. Er is op dit moment geen specifiek verzoek aan Nederland gedaan voor het zenden van goederen of andere hulp, aldus het ministerie. Kaag heeft telefonisch contact gehad met de Indonesische minister Sri Mulyani Indrawati.