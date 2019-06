Justitie: communicatie blijft taak van kliniek

Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de forensische kliniek in Den Dolder om al dan niet aan de bel te trekken als een delinquent of patiënt niet terugkeert van verlof. Het ministerie van Justitie en Veiligheid zal als daarin een meningsverschil ontstaat, niet zelf de communicatie in handen nemen, licht een woordvoerder toe.

De directie van kliniek Fivoor werd deze week op het matje geroepen door minister Sander Dekker (Rechtsbescherming). Aanleiding was het feit dat een patiënt van de kliniek niet was teruggekeerd van onbegeleid verlof.

Afgesproken is dat de kliniek en het ministerie elkaar voorlopig dagelijks spreken over de gang van zaken. Of de publiciteit wordt gezocht als opnieuw iemand uit de kliniek niet terugkeert van verlof, blijft een beslissing van de kliniek. Fivoor heeft toegezegd "eerder en helderder" te communiceren, benadrukt de woordvoerder.

De burgemeester van de gemeente Zeist moest uit de media vernemen dat de 43-jarige Peter M. niet was teruggekeerd van onbegeleid verlof. In dezelfde kliniek verbleef ook Michael P., de moordenaar van Anne Faber.