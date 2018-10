Justitie België rolt bende mensensmokkel op

De Belgische politie heeft een grote criminele organisatie ontmanteld op verdenking van mensensmokkel en handel in valse identiteitspapieren. Bij huiszoekingen in het hele land zijn 33 verdachten opgepakt, meldt het Openbaar Ministerie.

Bij de actie in Brussel, Vlaanderen en Wallonië waren 250 agenten betrokken. Er werd in totaal meer dan 40.000 euro in beslag genomen en materiaal aangetroffen voor de aanmaak van valse identiteitsdocumenten.

Het onderzoek naar de bende liep sinds februari en was gericht op twee mannen van Afrikaanse komaf, aldus het parket. Van de 33 opgepakte verdachten zijn er tien aangehouden. De mensen wordt mensensmokkel, lidmaatschap van een criminele organisatie en valsheid in geschrifte ten laste gelegd.

De verdachten zijn voornamelijk van Afrikaanse herkomst. Onder hen niet alleen vervalsers en handelaars maar ook klanten van de organisatie. De laatste twee jaren heeft justitie al zeven soortgelijke criminele organisaties in België opgerold.