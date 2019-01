Juncker vraagt Londen plan kenbaar te maken

Het risico op een chaotisch vertrek van de Britten uit de EU is toegenomen. Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker stelt dat in een schriftelijke reactie op de weggestemde brexitdeal. „Ik spoor het Verenigd Koninkrijk dringend aan zo snel mogelijk zijn intenties aan ons duidelijk te maken. De tijd is bijna op.”

Juncker zegt het stemresultaat „met spijt” te hebben vastgesteld. „Aan Europese zijde gaan wij door met het ratificatieproces van het terugtrekkingsakkoord”, verklaart hij, „dat de enige manier biedt om een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te verzekeren.”

Hij wijst erop dat de EU-onderhandelaars voortdurend creativiteit en flexibiliteit hebben getoond. „President Tusk en ik hebben ook onze goede wil getoond door aanvullende verduidelijkingen en verzekeringen in onze briefwisselingen aan premier Theresa May aan te bieden.”