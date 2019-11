Juncker volgende week terug na operatie

Jean-Claude Juncker herstelt goed van zijn zware operatie en wordt volgende week weer op kantoor in Brussel verwacht. Een woordvoerster van de voorzitter van de Europese Commissie heeft dat vrijdag laten weten.

De 64-jarige Juncker ging op 11 november in zijn thuisland Luxemburg onder het mes vanwege een aneurysma, een abnormale verwijding van een (slag)ader. Tweede man Frans Timmermans verving hem gedurende zijn afwezigheid.

De vijfjarige termijn van Juncker zat er eigenlijk op 1 november al op, maar is met een maand verlengd. Ursula von der Leyen neemt het voorzitterschap van het dagelijks EU-bestuur over op 1 december. De verwachting is dat het Europees Parlement haar 27-koppige team woensdag definitief groen licht geeft.