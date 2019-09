Juncker ‘van de kaart’ door overlijden Chirac

Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker is van de kaart door het overlijden van de Franse oud-president Jacques Chirac. Hij liet dat via zijn woordvoerster in Brussel weten.

„Europa verliest niet alleen een groot staatsman, maar ik verlies een persoonlijke vriend”, aldus de Luxemburger die als premier van 1995 tot 2013 vele ontmoetingen had met Chirac, zowel bilateraal als bij EU-toppen. „Iemand zou zich hebben kunnen voorbereiden op dit nieuws maar ik heb geen woorden voor mijn verdriet”, aldus zijn eerste reactie.