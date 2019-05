Juncker: Trump betrouwbaar op handelsgebied

Donald Trump kan worden vertrouwd als het gaat om de handelsrelaties tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie. Voorzitter Jean-Claude Juncker van de Europese Commissie zei dat dinsdag.

Junker slaagde er vorig jaar juli in het handelsconflict tussen beide grootmachten niet uit de hand te laten lopen, door de Amerikaanse president te beloven dat Europa meer soja en vloeibaar gas uit Noord-Amerika zou importeren. Ook kwamen beide leiders in Washington overeen te gaan werken aan verlaging van de importtarieven op industriële producten. Volgens Juncker is er sinds afgelopen zomer niets veranderd in de trans-Atlantische relatie en zijn er vrijwel dagelijks contacten.

Ondertussen dreigt Trump wel met nieuwe heffingen. In het geval van China heeft hij die ook werkelijk aangekondigd. Volgens Juncker vormen de spanningen tussen China en de VS een belangrijke oorzaak van de mondiale economische problemen. Hij vreest dat investeerders nog terughoudender worden als Peking en Washington niet snel tot elkaar komen.